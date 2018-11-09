ترقية 66 موظفا بإمارة منطقة مكة

جدة – واس

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة , قراراً بترقية 66 موظفاً بإمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها ، من المرتبة الثانية إلى المرتبة العاشرة.

وبحسب القرار فإن الترقيات جاءت بعد مفاضلة المشمولين بقرار الترقية وفق لوائح وزارة الخدمة المدنية، ولائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة بالأمر الملكي الصادر في هذا الشأن.

وعدّ الموظفون المشمولون بالقرار، الترقيات حافًزا لهم لبذل المزيد من الجهد ودافعا لهم لتحقيق التميز في أداء المهام المناطة بهم وصولاً لتحقيق الأهداف والآمال المرجوة.