ترقية «772» فردًا بحرس الحدود

أصدر مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي قراراً بترقية 772 فرداً من مختلف الرتب والتخصصات، ليصبح إجمالي من تمت ترقيتهم من أفراد حرس الحدود منذ بداية عام 1439 (3343) فردا.

وجاءت الترقيات وفق الآتي: ترقية (62) فرداً من رتبة رقيب أول لرتبة رئيس رقباء، ترقية (131) فرداً من رتبة رقيب لرتبة رقيب أول، ترقية (154) فرداً من رتبة وكيل رقيب لرتبة رقيب، ترقية (193) فرداً من رتبة عريف لرتبة وكيل رقيب، ترقية (227) فرداً من رتبة جندي أول لرتبة عريف، ترقية (5) أفراد من رتبة جندي لرتبة جندي أول.

وتقدم مدير عام حرس الحدود بأسمى عبارات الشكر والعرفان لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على دعمه الكريم لحرس الحدود، ولما يحظى به رجاله من متابعة وتوجيه من لدن سموه الكريم.

وهنأ الفريق البلوي كافة الأفراد الذين تمت ترقيتهم، سائلاً المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهماتهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.