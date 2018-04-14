تركيا : الضربات الغربية تشكل رداً مناسباً على هجوم دوما الكيميائي

أكدت تركيا اليوم أن الضربات الغربية التي استهدفت النظام السوري تشكل “ردا مناسبا” على الهجوم الكيميائي المفترض الذي وقع قبل أسبوع في مدينة دوما بالقرب من دمشق.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها اليوم “نرحب بهذه العملية التي تعبر عن ضمير البشرية جمعاء

في مواجهة هجوم دوما الذي تجمع المؤشرات على تحميل النظام السوري مسؤوليته”.

وأضاف البيان أن “النظام السوري الذي يقوم بترهيب شعبه منذ أكثر من سبع سنوات بأسلحة تقليدية

أو كيميائية، لديه ماض مثقل بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب

مشيراً إلى أن ضمير الأسرة الدولية ليس لديه أي شك في ذلك”.