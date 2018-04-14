دولية

تركيا : الضربات الغربية تشكل رداً مناسباً على هجوم دوما الكيميائي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time28 / رجب / 1439 هـ      14 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أكدت تركيا اليوم أن الضربات الغربية التي استهدفت النظام السوري تشكل “ردا مناسبا” على الهجوم الكيميائي المفترض الذي وقع قبل أسبوع في مدينة دوما بالقرب من دمشق.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها اليوم “نرحب بهذه العملية التي تعبر عن ضمير البشرية جمعاء

في مواجهة هجوم دوما الذي تجمع المؤشرات على تحميل النظام السوري مسؤوليته”.

وأضاف البيان أن “النظام السوري الذي يقوم بترهيب شعبه منذ أكثر من سبع سنوات بأسلحة تقليدية

أو كيميائية، لديه ماض مثقل بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب

مشيراً إلى أن ضمير الأسرة الدولية ليس لديه أي شك في ذلك”.

ibrahim

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