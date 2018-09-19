تركيا تجدد موقفها الداعم للحكومة الشرعية في اليمن

جدد نائب وزير الخارجية التركي ياور سليم كران، اليوم، موقف بلاده الداعم للحكومة اليمنية الشرعية وتحقيق السلام وفقاً لمرجعيات الحل السياسي.

وأشار خلال لقائه السفير اليمني لدى تركيا، عبدالله السعدي, إلى أن تركيا ستقدم المزيد من الدعم للشعب اليمني، وذلك في إطار العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين.

من جهته، أكد “السعدي”، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية حرص الحكومة الشرعية على تقديم الدعم الكامل لجهود المبعوث الخاص، مارتن غريفيث، من أجل الوصول إلى تسوية سياسية وإنهاء الانقلاب, لافتاً الإنتباه إلى الدور الكبير التي تلعبه إيران وحزب الله في التدخل في الشؤون الداخلية لليمن، وزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة وتهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.