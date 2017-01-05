تركيا ترجح صلة منفذ هجوم اسطنبول بأقليات الأيغور

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أنقرة ـــ وكالات

قال نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قايناق: إن السلطات الأمنية حددت أماكن وجود المسلح الذي نفذ الهجوم الإرهابي ليلة رأس السنة الميلادية في اسطنبول، وصلاته بآخرين، مرجحا أن يكون من أقليات الأويغور المسلمة.

وأضاف في مقابلة مع تليفزيون “الخبر”: إن منفذ الهجوم كان بمفرده، لكنه ربما تلقى مساعدة من آخرين،

مشيرا إلى أنه لا يستطيع استبعاد احتمال هروب المهاجم إلى الخارج، لكنه رجح أن تأتي العمليات داخل تركيا بنتيجة.