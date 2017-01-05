العدد 21805 05 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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تركيا ترجح صلة منفذ هجوم اسطنبول بأقليات الأيغور

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تركيا ترجح صلة منفذ هجوم اسطنبول بأقليات الأيغور
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أنقرة ـــ وكالات

قال نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قايناق: إن السلطات الأمنية حددت أماكن وجود المسلح الذي نفذ الهجوم الإرهابي ليلة رأس السنة الميلادية في اسطنبول، وصلاته بآخرين، مرجحا أن يكون من أقليات الأويغور المسلمة.

وأضاف في مقابلة مع تليفزيون “الخبر”: إن منفذ الهجوم كان بمفرده، لكنه ربما تلقى مساعدة من آخرين،

مشيرا إلى أنه لا يستطيع استبعاد احتمال هروب المهاجم إلى الخارج، لكنه رجح أن تأتي العمليات داخل تركيا بنتيجة.

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التصنيف: الأخيرة

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