تركيا تستنجد بالتحالف الدولي لطرد داعش من الباب

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أنقرة- وكالات

ناشدت تركيا التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة تنظيم داعش بالدعم الجوي لمساعدتها في القتال لطرد مسلحي التنظيم من مدينة الباب الرئيسية في شمال شرق سوريا.

وقال متحدث باسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إنه ليس مقبولا من التحالف أن يمنع مثل هذا الدعم.

ويقول محلل بي بي سي في شؤون المنطقة: إن الحملة التي تشنها تركيا للسيطرة على الباب بينت مدى التحدي الصعب الذي يواجهه الجيش التركي.

وتعد الباب هي المعقل الرئيسي الذي لا يزال تنظيم داعش يسيطر عليه عند منطقة الحدود.

وظلت تركيا خلال الشهور الأربعة الماضية تطهر منطقة واسعة عبر جبهتها من مسلحي التنظيم، والمسلحين الأكراد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، قال في عطلة نهاية الأسبوع: إن معركة الباب توشك أن تنتهي، مؤكدا أن القوات التركية ستتوجه بعد ذلك إلى منبيج معقل تنظيم داعش السابق، الذي بات بأيدي قوات تقودها مليشيات كردية، وتحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدث الجيش التركي في بيان أصدره عن حصيلة عملية درع الفرات، قائلا: إنه قصف 113 هدفا تابعا لمسلحي التنظيم، ودمر مخابئ ومواقع دفاعية وأسلحة وعربات تابعة للتنظيم.

وأشار الجيش السبت الماضي إلى مقتل 68 مسلحا من تنظيم داعش في معارك مع المعارضة السورية المسلحة التي تدعمها أنقرة في مدينة “الباب” بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

واتهم الجيش التركي الاثنين مسلحي التنظيم بقتل 30 مدنيا على الأقل، كانوا يحاولون الفرار من بلدة الباب.