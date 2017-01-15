تركيا تمنح الجنسية للمستثمرين على أراضيها

جدة – البلاد

أقرت تركيامؤخرا نظاما يمنح جنسيتها للمستثمرين الأجانب فيها، والذين يسهمون في دعم اقتصادها بتوفير فرص عمل للشباب التركي.

وأكد كبير المستشارين في وكالة ترويج الاستثمارات في “تركيا مصطفى كوكصو، أن النظام التركي الاستثماري في حقيقته تم استقاؤه من خلال أفضل أنظمة الاستثمار حول العالم، والتي تتيح للمستثمر العمل والتملك بصورة لا تختلف عن المستثمر التركي.

وأضاف كوكصو، أهم بنود قانون منح الجنسية التركية المعدل الذي أقر مؤخرا:

1- منح الجنسية التركية للمستثمر الأجنبي الذي اشترى عقارا بقيمة 1 مليون دولار بشرط ألا يبيعه خلال 3 سنوات.

2- ويتم منح الجنسية التركية للمستثمر الأجنبي الذي استثمر 2 مليون دولار كاستثمار رأس مال ثابت.

3- منح الجنسية التركية للمستثمر الأجنبي الذي وفر فرص عمل لـ 100 عامل.

4- منح الجنسية التركية للمستثمر الأجنبي الذي أودع 3 ملايين دولار في البنوك التركية؛ بشرط ألا يسحبها خلال 3 سنوات.

5- يتم منح الجنسية التركية للمستثمر الأجنبي الذي اشترى سندات حكومية بقيمة لا تقل عن 3 ملايين دولار؛ بشرط ألا يبيعها خلال 3 سنوات.

وبين كوكصو، أنه سيتم توضيح كافة الأمور والاشتراطات خلال الفترة المقبله للراغبين.