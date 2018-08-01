تركيب مليوني عداد مياه إلكتروني

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

ضمن خطته لتركيب أكثر من مليوني عداد بأنظمة حديثة، قام قطاع توزيع المياه بإنجاز 878 ألف عداد إلكتروني في عدة مناطق ، لتحقيق مبادرة التحول الرقمي المنبثقة من رؤية المملكة 2030 .

ودعا قطاع توزيع المياه جميع عملائه لتحديث بياناتهم من أجل الاستفادة من خدمات ومزايا العدادات الحديثة، التي تحسن كفاءة الأداء وتطوّر الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح القطاع أن تركيب العدادات الذكية يأتي بهدف دعم أتمتة الإجراءات التطويرية للفوترة، وخفض نسبة الفاقد من المياه، بالإضافة إلى المراقبة الدائمة للشبكات المغذية للعقارات، للتحقق من وصول المياه إلى العملاء خلال فترات الضخ المجدولة، والتعامل معها استباقياً، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتفعيل البنى التحتية للأنظمة التقنية الحديثة، والاستفادة المثلى من أنظمة البيانات، ورفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة للعملاء بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة.