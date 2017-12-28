تركي آل الشيخ الأكثر تأثيراً في كرة القدم العربية لعام 2017

فاز معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرا في كرة القدم العربية لعام 2017 .

وأعلن عن فوز تركي آل الشيخ باللقب خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثاني عشر، المقام حاليا ، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس مجلس دبي الرياضي.

وكان تركي آل الشيخ قد تولى رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية في 6 سبتمبر الماضي، بأمر ملكي، خلفا لمحمد بن عبدالملك آل الشيخ .

وأصدر تركي آل الشيخ منذ توليه رئاسة هيئة الرياضة عدة قرارات بارزة غيرت من مسار الرياضة السعودية ، بالإضافة إلى تدخله لحل أزمة إيقاف النشاط الكروي في الكويت .