تركي آل الشيخ يهنئ قصي الفواز بعد انتخابه رئيساً لاتحاد الكرة

جدة- البلاد

قدم تركي آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، التهنئة لقصي الفواز بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” “ألف مبروك لأخي قصي الفواز انتخابه رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم وبالتوفيق لزملائه في المرحلة القادمة”.

وأتم رئيس اللجنة الأولمبية السعودية “ننتظر من الجميع عملا كبيرا يليق برياضة وطننا”.

وعُين قصي فواز رئيسا للاتحاد السعودي لكرة القدم بالتزكية، صباح يوم الأربعاء، خلفا لعادل عزت الذي قدم استقالته على هامش مباراة السوبر المحلي التي جمعت بين الهلال والاتحاد، في أغسطس الماضي.