الرياضة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة للاعبي الأخضر

كتبه albilad_adminaccess_time6 / رجب / 1439 هـ      23 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض ـ البلاد
حرص معالي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على تشجيع لاعبي منتخبنا الوطني ودعمهم قبل مواجهة أوكرانيا الودية.
وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر: “لاعبي منتخب بلادي، مابقي الكثير عن المونديال، مباراتنا أمام أوكرانيا مهمة، نبي نشوف روح وحماس وتنافس قوي منكم على كسب فرصة تمثيل وطنكم في المونديال”.
يذكر أن ودية أوكرانيا تأتي في إطار المرحلة الثالثة ضمن استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.

albilad_admin

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