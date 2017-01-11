تركي بن خالد: النصر والهلال يشاركان في البطولة العربية لكرة القدم

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الرياض- البلاد

أكَّد الأمير تركي بن خالد، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أنه سيتم الاكتفاء بمشاركة فريقين من السعودية في بطولة الأندية العربية، المقرر إقامتها، الصيف المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة.وقال الأمير تركي: إن قطبي مدينة الرياض (النصر والهلال) أكَّدا مشاركتهما بالبطولة، بينما قدم فريق الأهلي، اعتذاره عن عدم المشاركة، ليتم الاكتفاء بمشاركة قطبي الرياض.

وأضاف: “لازلنا ندرس مقترحات كثيرة من أجل إنجاح البطولة، التي عادت بعد انقطاع كبير، ونطمح أن تكون العودة على مستوى الطموح من كل النواحي؛ سواء مشاركة الفرق الكبيرة، أو الحضور الجماهيري”.ويشارك في البطولة، 12 ناديًا ستوزع على 3 مجموعات، يتأهل متصدر كل مجموعة، وأفضل صاحب مركز ثانٍ لدور الأربعة. يذكر أن التصفيات الأولية، انطلقت وشهدت تأهل فريقي العهد اللبناني، ونفط الوسط العراقي، بتجاوزهما فريقي الرفاع البحريني، والجيش السوري.