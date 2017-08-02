تركي بن خالد : لدينا عروض عديدة لإقامة النسخة العربية القادمة خارج الدول العربية

القاهرة ـ البلاد

قال رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير تركي بن خالد، أن الفيفا تعترف بالبطولة العربية نبذل جهداً كبيراً حيال هذا الموضوع المهم و نحتاج إلى بعض التعديلات على لائحة الاتحاد العربي لكرة القدم ليسهل الاعتراف من “فيفا” بالاتحاد وبطولاته”.

و عن رغبته في أن تلعب البطولة في قادم السنوات خارج الدول العربية قال :” هناك دراسة حالية لإقامة النسخة المقبلة من البطولة العربية في إحدى الدول من خارج الوطن العربي “. مؤكدًا أن هناك أكثر من عرض من خارج الوطن العربي لاستضافة البطولة، موضحًا أن إعلان مكان النسخة المقبلة للبطولة سيكون في ختام البطولة الحالية المقامة في مصر.

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