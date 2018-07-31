تركي بن طلال يزور أولمبياد جمعيات الأيتام

أبها- مرعي عسيري

زار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة عسير ، مقر إقامة الأولمبياد الوطني الأول لجمعيات الأيتام في المملكة، الذي تستضيفه جمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء) بقرية “السقا” في مدينة أبها .

وقام سموه بجولة على جميع مقرات ومرافق الأولمبياد ومنها أماكن تنفيذ النشاطات و العيادة الطبية واللجنة الإعلامية ، ثم شاهد سموه بعض المشاركات المسرحية من الأيتام المشاركين.

من جهته قدّم أمين عام جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير الدكتور ناصر آل قميشان شرحا لسموه عن أبرز البرامج والفعاليات، مشيرا إلى مشاركة ٢٦٠ يتيماً من ١٧ جمعية من مختلف مناطق المملكة في نشاطات الأولمبياد . وأبان آل قميشان أن جمعية “آباء” بعسير ترعى حوالي ١٥ ألف يتيم في المنطقة ، عن طريق إدارتها الرئيسية في مدينة أبها، و١٣ فرعاً تابعاً لها في المحافظات .