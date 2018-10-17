ترمب : أمريكا بحاجة للسعودية في الحرب على الإرهاب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة تحتاج للمملكة العربية السعودية في الحرب على الإرهاب.

وأضاف ترمب في مقابلة مع شبكة فوكس الاقتصادية، وفق ما نقلته (العربية) : “لا أريد التخلي عن السعودية”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد انتقد الاتهامات والاستنتاجات التي تطلق بشأن قضية المواطن السعودي المفقود جمال خاشقجي، محذراً من التسرع في الحكم حول هذه القضية.

وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتدبرس مساء أمس الثلاثاء، دافع ترمب عن المملكة العربية السعودية في وجه ما وصفه بالقفز إلى النتائج والإدانة فيما يتعلق باختفاء خاشقجي قبل معرفة كل الحقائق، قائلاً إنها حالة من حالات “أنت مدان حتى إثبات العكس” -بدل أن تكون أن بريء حتى إثبات العكس- وهذا لا يعجبني”.