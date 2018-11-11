ترمب: السعودية حجر الأساس في استقرار المنطقة

باريس- وكالات

قال مصدر رئاسي فرنسي أمس إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس، أن المملكة العربية السعودية حجر الأساس في استقرار المنطقة.

وأوضح المصدر أن موقف ترمب حول المملكة هو أن “هذا البلد هو حجر الأساس في المنطقة وشريك لأميركا ولا يجب تعريض استقراره لأي هزة”.

كما نقل المصدر موقف الرئيسين ماكرون وترمب والذي تلخص حول “عمل البلدين على الدفع نحو إرساء أسس حل سياسي في اليمن”. وبشأن إيران تمسك ترمب بموقفه الرافض للاتفاق النووي ورفض دعوة ماكرون إلى وضع أسس للحوار مع طهران بموازاة العقوبات التي قال الرئيس الأميركي إنها أضعفت إيران كثيراً.

ودعا ترمب إلى “اتفاق جديد متين وكبير يضمن عدم حصولها على سلاح نووي”.

ووصل ترمب وزوجته ميلانيا، الجمعة، إلى باريس للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.