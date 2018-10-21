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أكد على أهمية المملكة في مواجهة الإرهاب الإيراني في المنطقة

ترمب : الملك سلمان رجل حكيم .. وولي عهده قائد مهم

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time9 / صفر / 1440 هـ      21 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، أن المملكة العربية السعودية حليفاً قوياً، مشدداً على أن القيادة في المملكة ليس لديها علم بما حدث للمواطن السعودي جمال خاشقجي.
ووصف ترمب في لقاءٍ مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية ، خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بـ«الرجل الحكيم».

وقال الرئيس الإمريكي إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شخصية قوية، «ويحب وطنه جداً»، مشيراً إلى أن الأمير محمد بن سلمان هو القائد الأفضل للمملكة كون العلاقات بين واشنطن –الرياض قوية ووثيقة، إذ يقوم بدور كبير في تعزيز هذه العلاقة.

وأكد ترمب على أهمية المملكة في مواجهة الإرهاب الإيراني في المنطقة، واصفاً النظام الإيراني بـالشريرة والشيطانية.

ibrahim

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