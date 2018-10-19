ترمب : بومبيو لم يتسلم من الأتراك تسجيلا حول خاشقجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تويتر ، اليوم الجمعة ، إن وزير الخارجية مايك بومبيو لم يطلع أو يستمع إلى ما قيل إنها تسجيلات فيما يتعلق باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي .

وفي وقت سابق، نفت الخارجية الأميركية تقارير إعلامية أفادت أن الوزير بومبيو قد استمع أثناء زيارته الأخيرة لتركيا قبل يومين إلى “ملفات صوتية سجلت للصحافي السعودي جمال خاشقجي”.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، أنه لم ير أي شريط يتعلق بقضية خاشقجي.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، قد نفى أن تكون بلاده قدمت لنظيره الأميركي بومبيو “أي تسجيل صوتي” يوضح مصير الصحافي السعودي خاشقجي.