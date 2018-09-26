ترمب: سنفرض عقوبات قاسية جداً على إيران

ندد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي بتزايد ما وصفه بسلوك “عدائي” لإيران رغم أنها وقعت اتفاقا حول برنامجها النووي عام 2015.

وقال ترمب وفقا لـ”العربية” ، “في الأعوام التي تلت توقيع الاتفاق، ازدادت عدائية إيران”، واعدا بأن تطبق العقوبات الأميركية على طهران “في شكل كامل” بداية من تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضاف “بعد ذلك، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة أكثر شدة من أي وقت مضى، لاحتواء مجمل السلوك السيئ لإيران”.

وهدد الرئيس الأميركي أي جهة لا تمتثل لعقوبات إيران، قائلا “ستواجه عواقب وخيمة”، لافتا إلى أن النظام الإيراني أكبر راعٍ للإرهاب في العالم.

وافتتح الرئيس الأميركي اجتماع مجلس الأمن الدولي بانتقاد روسيا وإيران لدعمهما رئيس النظام السوري بشار الأسد في الحرب في سوريا.

وقال في الاجتماع الذي يرأسه لأول مرة “روسيا وإيران أتاحتا وحشية النظام السوري”.

وقال ترمب”نناقش اليوم مسألة ملحة وطارئة تتعلق بمكافحة الأسلحة النووية”.

وأكد ترمب أن الولايات المتحدة اتخذت خطوات جريئة للتصدي لانتشار السلاح النووي.