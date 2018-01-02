ترمب: شعب إيران تحرك أخيراً ضد النظام المتوحش

ندد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء بالنظام الإيراني “الوحشي والفاسد” .

وقال في تغريدة على حسابه في “تويتر” : الشعب الإيراني تحرك أخيراً ضد النظام الإيراني المتوحش والفاسد.”

وتابع قائلاً: “كل الأموال التي أعطاها أوباما بحماسة لهم ذهبت إلى تمويل الإرهاب وإلى جيوبهم”

مضيفاً أن الناس لديهم القليل من الطعام والتضخم كبير ولا حقوق للإنسان”.

وختم مؤكداً أن الولايات المتحدة تراقب بتمعن ما يجري على الساحة الإيرانية.

وكان ترمب أعلن الاثنين أن إيران مازالت تخفق بالرغم من الاتفاق السيئ الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما معها.

وغرد مجدداً حول التظاهرات الإيرانية، عبر حسابه في “تويتر” قائلاً: “الشعب الإيراني العظيم تعرض للقمع لسنوات كثيرة.

فهم جياع للطعام والحرية. إضافة إلى حقوق الإنسان، لقد تم سلب الثروة في إيران.. لقد حان وقت التغيير”.