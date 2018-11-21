ترمب يؤكد أن واشنطن تعتزم البقاء شريكاً راسخاً للرياض

قال ان إيران مسؤولة عن الحرب في اليمن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، أن الولايات المتحدة الأميركية تنوي البقاء شريكاً ثابتاً للمملكة العربية السعودية لضمان مصالحها ومصالح جميع الشركاء الآخرين في المنطقة، مشدداً على أن إيران مسؤولة عن الحرب في اليمن وتسعى لزعزعة استقرار المنطقة، مؤكداً أن الرياض حليف حيوي في مواجهة طهران.

وأوضح ترمب في بيان للبيت الأبيض ، أنه وعلاوة على ذلك فقد قتل الإيرانيون العديد من الأميركيين وغيرهم من الأبرياء في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتقول إيران علناً وبقوة كبيرة “الموت لأميركا!”، ولذلك تُعتبر إيران “الراعي الرئيس للإرهاب في العالم”.

ولفت الرئيس الأميركي إلى أن المملكة تقدم وستقدم على الفور كل المساعدات الإنسانية المطلوبة بشدة، وبالإضافة إلى ذلك فقد وافقت المملكة على إنفاق مليارات الدولارات في قيادة الحرب ضد الإرهاب.

وقال ترمب: “إذا ألغينا عقود التسليح وغيرها مع المملكة فسيكون ذلك حماقة، وستكون روسيا والصين أكبر المستفيدين من ذلك، وسيسعدهم الحصول على كل هذه العقود الجديدة، وستكون هدية رائعة لهم مباشرة من الولايات المتحدة”.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن جريمة قتل المواطن السعودي جمال خاشقجي لن تخرج العلاقات بين واشنطن والرياض عن مسارها.

وقال أن أجهزة المخابرات الأميركية تواصل تقييم المعلومات بشأن مقتل خاشقجي ، وأضاف «إن»سي.آي.إيه«لم تتوصل إلى نتيجة مؤكدة 100% في قضية خاشقجي».