ترمب يبحث مع ولي ولي العهد التعاون والمستجدات ومكافحة التطرف

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الرياض- واس

استقبل فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في مقر إقامته بالعاصمة بالرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون السعودي الأمريكي في مختلف المجالات خاصة في الجانب الاقتصادي، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها الجهود المبذولة من البلدين في مكافحة التطرف والإرهاب .

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الاستاذ ياسر الرميان ومعالي مستشار الأمن الوطني الأستاذ محمد الغفيلي .

كما حضر اللقاء من الجانب الأمريكي، معالي وزير الخارجية ريكس تيليرسون، ومساعد فخامة الرئيس وكبير الموظفين راينس بريبس، ومساعد فخامة الرئيس كبير المستشارين جاريد كوشنر،ومساعد فخامة الرئيس مستشار الأمن القومي الفريق هيربرت رايموند ماكماستر ، ومساعد فخامة الرئيس رئيس المجلس الاقتصادي الوطني جاري كون، ومساعدة فخامة الرئيس نائبة مستشار الأمن القومي دينا بويل، والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في المملكة كريستوفر هنزل، ومساعد خاص لفخامة الرئيس كبير مديري شؤون الخليج في مجلس الأمن القومي الدكتور مايكل بيل .