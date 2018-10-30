ترمب يتجه إلى إلغاء منح الجنسية للمولودين في أمريكا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، عزمه إصدار أمرا تنفيذيا بإلغاء منح الجنسية للأطفال المولودين على أراضي الولايات المتحدة، ليثير عاصفة جديدة من الجدل بسبب إجراءاته الصارمة تجاه الهجرة

وقال ترمب أنه كان يعتقد أن اتخاذ مثل هذا القرار يتطلب تعديلا دستوريا، لكنه اكتشف أنه من الممكن للرئيس أن يصدر أمرا تنفيذيا بهذا الشأن

مؤكدًا أنه عرض الأمر بالفعل على مستشاريه، قائلًا في لقاء خاص مع “Axios on HBO”: «نحن البلد الوحيد في العالم الذي يأتي إليه شخص وينجب طفلا».

وأضاف ترامب: «يصبح الطفل مواطنا أمريكيا لمدة 85 عاما، بكل المزايا التي تأتي مع الجنسية، إنه أمر سخيف ويجب أن ينتهي»

ولم يكشف ترامب عن خطته، إلا أنه قال إنها «قيد التنفيذ وسوف تحدث» بحسب “سكاي نيوز” .

وينص التعديل الـ14 من الدستور الأمريكي على اعتبار جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو الحاملين لجنسيتها والخاضعين لسلطانها، من مواطنيها ومواطني الولاية التي يقيمون فيها.

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار الكثير من الجدل، وأن يواجه تعقيدات قضائية في المحاكم، كما حدث مع محاولة ترامب السابقة منع مواطني 8 دول من دخول أمريكا.