ترمب يحذر روحاني من مغبة تهديد الولايات المتحدة

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب في تغريدة له عبر تويتر، الرئيس الإيراني حسن روحاني قائلا: “إياك أن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى وإلا ستواجه عواقب لم يواجهها سوى قلة عبر التاريخ”.

وأضاف ترمب لروحاني: “لم نعد دولة تتهاون مع كلماتكم المختلة بشأن العنف والموت. احترسوا!”.

وأكد ترمب عبر تويتر: “لن نقبل بأي تهديد للولايات المتحدة مجددا”.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد أعلن ، الاثنين، أن واشنطن “ليست خائفة” من أن تفرض عقوبات تستهدف النظام الإيراني على أعلى مستوى، في إشارة إلى العقوبات التي فرضتها واشنطن على صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية في إيران، معتبرا أن هذا النظام هو “كابوس على الشعب الإيراني”.

وقال بومبيو في كلمة أمام الجالية الإيرانية في كاليفورنيا، إن “ثراء زعماء إيران وفسادهم يظهران أن إيران تدار من شيء يشبه المافيا وليس من حكومة”.

وقال أيضاً إن الرئيس الإيراني روحاني ووزير الخارجية ظريف مجرد واجهتين براقتين على الصعيد الدولي لنظام الملالي الخداع.