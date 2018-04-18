دولية

ترمب يعلن عن محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time2 / شعبان / 1439 هـ      18 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس عن أمله في عقد لقاء قمة قريب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وقال إن خمسة أماكن تجري دراستها لاستضافة هذا اللقاء.

وقال الرئيس ترمب خلال استقباله رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مارالاغو بولاية فلوريدا أمس :” إن

واشنطن وبيونغ يانغ بدأتا محادثات مباشرة على مستوى رفيع للغاية تمهيدًا لعقد اللقاء المرتقب”.

وأضاف ” إن العبرة بالنتائج التي ستفسر عن اللقاء وليس عقده في حد ذاته”.

وأعرب رئيس الوزراء الياباني من جهته عن أمله في أن تسفر القمة المتوقعة بين الرئيس الأمريكي

والزعيم الكوري الشمالي عن التوصل إلى تقدم ملموس في المسألة النووية وغيرها من القضايا.

ibrahim

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