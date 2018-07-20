ترمب ينتقد السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي الأمريكي

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء أمس، السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي في موقف نادر يستهدف فيه البيت الأبيض المصرف المركزي الذي يتمتّع باستقلالية، مما أدى إلى تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي بالأسواق الامريكية والعالمية.

وفي مقابلة مع محطة “سي ان بي سي” ستُبث بالكامل اليوم، قال ترمب “أنا غير راض عن السياسة النقدية التي ترفع أسعار الفائدة تدريجيًا، ولكن في الوقت نفسه أتركهم يفعلون ما يعتقدون أنه الأفضل”.

وأضاف الرئيس الأميركي أنه اختار “رجلاً جيّدً جدًا” لرئاسة الاحتياطي الفدرالي هو جيروم باول، الذي خلف جانيت يلين، لكنّه شدّد على أنه غير راض عن سياسته النقدية.

وذكر “لأننا نشهد نموًا، يُريدون أن يرفعوا مرة أخرى أسعار الفائدة. وهذا غير مرض بالنسبة إلي”.

وندّد ترمب بارتفاع الدولار، قائلاً “انظروا إلى اليورو، إنه يتراجع, والصين عملتها تنخفض سريعًا. هذا يضعنا في وضع غير ملائم”.