ترميم جمجمة مواطن بتبوك

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تبوك ــ واس

أنجز فريق طبي فى مستشفى الوجه، بمنطقة تبوك، عملية جراحية ناجحة، انقذت حياة مواطن بعد تعرضه لحادث سير، أدى إلى إصابته بكسور بليغة في الجمجمة.

وبحسب وزارة الصحة، دخل المواطن لطوارئ المستشفى فاقدا الوعي، ووضع على جهاز التنفس الصناعي، إثر جرح عميق متهتك مفتوح في مقدمة الرأس وكسور أخرى في الجمجمة وتهتك في خلايا المخ.

وعلى الفور تم إدخاله إلى غرفة العمليات، حيث اجريت له عملية جراحية تم خلالها شفط خلايا المخ المتهتكة وترقيع الأم الجافية وترميم كسور الجمجمة.

وتم إخضاع المريض للعناية الفائقة حتى لوحظ تحسن تدريجي في حالته الصحية وخرج من المستشفى.

وعند مراجعته لعيادة المخ والاعصاب وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبين عدم وجود ضعف في أي من الأطراف وكذلك عودة الذاكرة له بعدما فقدت نتيجة شدة الإصابة التي لحقت بخلايا المخ أثناء الحادث.