ترويسي يهدد الاتحاد بعقوبات جديدة

جدة-عبدالعزيز عركوك

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته مساء اليوم الأربعاء عقب الإجازة التي منحها المدير الفني التشيلي لويس سييرا للاعبين لمدة خمسة أيام نظرا لفترة التوقف الحالية حيث يستعد الفريق لمواجهة الكوكب ضمن دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين يوم الأحد القادم في الخرج بعد رفض لجنة المسابقات لقرار نقل المباراة إلى جدة في ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وستشهد التدريبات مشاركة جميع اللاعبين بعد شفاء المصابين أحمد عسيري وبدر النخلي وياسين حمزة بالإضافة لعودة الحارس عساف القرني بعد فراغه من المشاركة مع منتخبنا الوطني في خليجي 23

وعلى ذات الصعيد تسعى الإدارة الاتحادية لإغلاق ملف المحترف الاسترالي جيمس ترويسي بعد رفضه للجدولة وطلبه استلام مستحقاته على دفعة واحدة حتى لا يتعرض النادي لعقوبات أخرى مستقبلية بعد أن اغلقت الإدارة ملف المحترف العراقي سيف سلمان فيما تواصل مساعيها لإغلاق كافة الملفات الداخلية والخارجية