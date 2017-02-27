تزامناً مع عيد التحرير طريقة عمل تارت علم الكويت

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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

تزامناً مع عيد تحرير الكويت الشقيقة نقدم لكم اليوم طريقة عمل تارت على شكل علم الكويت

تابعى عبر السطور التالية طريقة العمل السهلة والسريعة لتبهرى ضيوفك بها

المقادير اللازمة لعمل تارت علم الكويت لعيد التحرير

أولاً للتارت

2 كوب من الطحين الأبيض

كوب إلا ربع من الزبدة الباردة

ربع ملعقة صغيرة من الملح

نصف كوب من الماء المثلج

حبة من البيض الطازج

ثانياً للكريمة

400 جرام من الكريمة الخاصة بالخفق

كوب من السكر البودرة

ثالثاً للوجه والتزيين

ربع كيلو من الفراولة

3 حبات من الكيوى

ربع كيلو من الكرز الأزرق ( بلو بيرى )

للتلميع

ملعقة كبيرة من بودرة الجيلاتين

كوب سكر

نصف كوب ماء

عصير حبة ليمون

أو من الممكن إستبدال المكونات بالأتى

2 ملعقة كبيرة من المربى

2 ملعقة كبيرة من الماء

طريقة عمل تارت علم الكويت لعيد التحرير

ينخل الطحين مرتين

يضاف له الملح ويقلب

توضع له الزبدة ويفرك باليد حتى نحصل على قوام رملى قليلاً

تضاف حبة البيض ونخفق حتى نحصل على عجينة متماسكة قليلاً

يضاف قليل من الماء مع مراعاة عدم وضع الماء دفعة واحدة والإكتفاء بوضع القليل بالقليل حتى نحصل على عجينة متماسكة

تغطى وتترك بالثلاجة نصف ساعة

تخرج بعد ذلك وتفرد على سطح مرشوش بالطحين

توضع فى قالب التارت

ثم نقوم بعمل ثقوب بها بواسطة شوكة

تضاف ورقة زبدة للعجين

ثم تضاف قليل من الحبوب لها

تخبز فى فرن متوسط الحرارة 200 درجة على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة

تخرج من الفرن وترفع الحبوب وورق الزبدة

توضع مرة أخرى بالفرن 10 دقائق حتى تصبح ذهبية اللون

تخرج وتترك لتبرد تماماً

تخفق الكريمة مع السكر البودرة وتترك جانباً بالثلاجة لتبرد

توضع مقادير التلميع على النار ما عادا الجيلاتين

وتترك حتى تصبح ثقيلة القوام نوعاً ما

ترفع من على النار

يذوب الجيلاتين فى قليل من الماء البارد

ثم يوضع للسيرب الذى قمنا بعمله ويقلب سريعاً ويترك ليبرد قليلاً

فى حال عمل التلميع بالمربى توضع المربى مع الماء وتقلب على النار دقيقة

توضع الكريمة داخل التارت

ثم ترص الفواكه بعد أن تقطع شرائح رقيقة كما بالصورة

يدهن وجه الفواكه بالتلميع

ثم تترك بالثلاجة لتبرد تماماً وتقدم