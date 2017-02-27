تزامناً مع عيد التحرير طريقة عمل مناكير أظافر علم الكويت

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خاص البلاد / نيفين عباس

نقدم لكِ سيدتى طريقة عمل مناكير مناسب لعيد التحرير لدولة الكويت الشقيقة

تابعى السطور التالية للتعرف على طريقة العمل وبعض الإقتراحات للتمتع بأجواء العيد السعيدة

سنحتاج فى البداية إلى مناكير بالألوان الأتية

أحمر

أسود

أخضر

أبيض

قليل من الدانتيل بالألوان الأحمر والأخضر والأسود والأبيض

حبوب كافيار ملونة بالألوان الأحمر والأخضر والأسود والأبيض

مناكير بفرشاه رفيعة باللون الأسود والأحمر والأخضر

ملمع أظافر

قومى قبل كل شيئ بتنظيف أظافرك جيداً وتقليمها

ومن هنا يمكن معرفة طرق العناية الجيدة بأظافرك

بالصور لا أظافر متكسرة بعد اليوم.. موضوع يهم كل أنيقة

لعمل الأظافر بالدانتيل

قومى بطلاء أظافرك بالمناكير الأبيض

ضعى برفق الدانتيل على أظافرك قومى بوضع كل لون من الدانتيل على كل ظفر من أظافرك

ثم ضعى طبقة خفيفة من الطلاء الملمع على كل قطعة من الدانتيل

أتركيه حتى يجف تماماً

وبهذه الخطوات تكونى حصلتى على أظافر علم الكويت بالدانتيل

لعمل الأظافر بالكافيار

قومى بطلاء كل ظفر من أظافرك بلون من ألوان المناكير

إحضرى حبوب الكافيار الملونة

وضعى برفق كل لون من ألوان الكافيار المناسب للون

ضعى الأخضر مع الأخضر والأسود مع الأسود حتى الإنتهاء من جميع الأظافر

أتركيه حتى يجف تماماً دون وضع اليد بالماء

وبهذه الخطوات تكونى حصلتى على أظافر علم الكويت بحبوب الكافيار

لعمل الأظافر بألوان المناكير فقط دون دانتيل أو كافيار

قومى بطلاء ظفرين باللون الأبيض

وظفر باللون الأسود

وظفر باللون الأحمر

قومى الأن بإحضار المناكير الذى له فرشاة رفيعة

وبإستخدام التنقيط قومى بتنقيظ ظفر من الأظافر المطلية باللون الأبيض باللون الأسود والأخضر والأحمر

قومى بإستخدام الطلاء الأسود ذو الفرشاة الرفيعة

ثم قومى بكتابة عبارة كويت

ثم بإستخدام اللون الأحمر

قومى برسم قلب

وبهذه الخطوات البسيطة تكونى حصلتى على أظافر بألوان علم الكويت

ويمكنك الأن التمتع بأجواء العيد والتعبير عن حبك لبلادك

والتمتع بإطلاله ساحرة مميزة تواكب الموضة بدلاً من إستخدام الأظافر الصناعية التى تؤلم بشدة عند نزعها كما أنها تتعرض للسقوط أو التكسير مما تعرضك لموقف محرج بين ضيوفك فلا حاجه للأظافر الصناعية بعد الأن !