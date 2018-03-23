محليات

تسجل إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور في ثادق

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time6 / رجب / 1439 هـ      23 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية سُجلت إصابة واحدة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 بمحافظة ثادق .

وبينت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس

بلغ 11767عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 164حالة

في حين جرى التخلص من 3546 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية

موضحةً أنها تلقت 4 استفسارات خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأكدت الوزارة أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة ، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ibrahim

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