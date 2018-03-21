محليات

تسجل ثلاث إصابات بإنفلونزا الطيور H5N8 خلال الـ 24 ساعة الماضية

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time4 / رجب / 1439 هـ      21 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل ثلاث إصابات في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، إصابتان بالرياض ، وواحدة بالخرج.

وأوضحت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس

بلغ 11713 عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 163 حالة

في حين جرى التخلص من25479 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها بلاغين خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وردها تسع استفسارات

مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

abdulslam

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