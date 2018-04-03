تسجيل إصابتين جديدتين بإنفلونزا الطيور في منطقة جازان

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل إصابتين جديدتين في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 في منطقة جازان .

وبينت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس

بلغ 12887 عينة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 176حالة

في حين جرى التخلص من 18966 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها بلاغ واحد و 4 استفسارات خلال الـ 24 ساعة الماضية

مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.