محليات

تسجيل إصابتين جديدتين بإنفلونزا الطيور في الخرج

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time24 / رجب / 1439 هـ      10 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل إصابتين جديدتين في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 في الخرج .

وبينت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس

بلغ 13574 عينة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 179حالة

في حين جرى التخلص من 9650 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها 5 استفسارات، فيما لم تم تسجل أي بلاغ خلال الـ 24 ساعة الماضية

مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

abdulslam

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *