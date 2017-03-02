تسجيل إلكتروني و3 مراكز لاستقبال المشاركين في ماراثون جدة 2017

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جدة- البلاد

يواصل ماراثون جدة 2017م تسجيل المتسابقين في مسارات الماراثون، الذي تنظمه جمعية البر بجدة في دورته الـ 13 يوم الجمعة المُقبل؛ بهدف دعم أنشطتها وبرامجها الخيرية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة.

حيث يستقبل الماراثون طلبات تسجيل المتسابقين والعدائيين من خلال الموقع الإلكتروني للماراثون على الإنترنت (www. jeddah-marathon .com)، عبر تعبئة النموذج الخاص، ثم استكمال طلبات التسجيل واستلام الرقم الخاص للمشاركة من خلال 3 مراكز ميدانية؛ الأول في الرد سي مول، والثاني بنادي المعلمين بشارع قريش مقابل إدارة تعليم جدة، والثالث بمدرسة الفتح المتوسطة شارع باخشب خلف مستشفى المستقبل.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للماراثون عضو مجلس إدارة جمعية البر بجدة عبدالله بن سالم باخشب، أن اللجنة المنظمة للماراثون جندت إمكانياتها لاستقبال طلبات التسجيل في مسارات الماراثون الثلاثة، والتي تشمل مسار “البر” ومسافته 4 كلم، ومسار “مازدا” للهواة ومسافته 8 كلم، ومسار “نسما” للعموم والكراسي المتحركة، ومسافته 21 كلم، مبيناً أن الماراثون سيحظى- بإذن الله تعالى- متسابقين من داخل المملكة، ومن خارجها.