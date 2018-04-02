محليات

تسجيل ثلاث إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور H5N8 خلال الـ 24 ساعة الماضية

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time16 / رجب / 1439 هـ       2 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل ثلاث إصابات في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، في منطقة جازان.

وقالت الوزارة في إيجازها اليومي إن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس

بلغ 12827 عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 173 حالة

في حين جرى التخلص من7620 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت بلاغا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وردها 8 استفسارات

مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

abdulslam

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