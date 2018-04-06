تسجيل حالتي جرب في الطائف

الطائف : وليد الفهمي

أعلنت الصحه في الطائف تسجيل حالتين مصابه بالجرب واحتواء كافة المخالطين للحالات وتكثيف المعاينه للتجمعات التي ينتمي لها المصابين

وكانت الحاله الأولى لرجل في العقد الرابع من العمر محال من احد المستشفيات العسكرية والحاله الثانية لطالبه مدرسه في العاشره من عمرها

وأكد المتحدث باسم “صحة الطائف” أنه تم معالجة الحالتين واتخاذ الاجراء اللازم للمخالطين

وقال “نطمئن الجميع بأن فرق الرقابة اتخذت احتياطات احترازية مضاعفة منذ وقت مبكر بالتنسيق مع إدارات الصحة المدرسية بصحة الطائف لمراقبة الحالة الصحية داخل المدارس ولا يوجد ما يدعو للقلق”.

واضاف بأن مركز القياده والتحكم بقيادة مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس يتابع من خلال اجتماعات دوريه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه للحيلوله دون تزايد الحالات واحتواء كافة المخالطين وفق سياسات العلاج المتبعه

مشيراً إلي تكثيف الحملات التوعوية من خلال ادارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحيه منذ وقت مبكر بتنفيذ البرامج التوعويه في المولات والمدارس والتجمعات العائليه بما يحقق الوقايه والحمايه الذاتية لدى المجتمع

ومؤكداً سلامة الوضع الصحي ومعالجة الحالات والسيطره التامه على الوضع الصحي بعون الله