تسجيل خمسة مواقع أثرية جديدة بمنطقة عسير

أدرجت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،خمسة مواقع أثرية بمنطقة عسير في سجل الآثار الوطني.

وأوضح مدير إدارة التراث الوطني بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منطقة عسير سعيد بن علي القرني أن الموقع شملت تسجل أربعة مواقع بروضان السليل التابع لمركز وادي بن هشبل ، وموقع واحد بمحافظة المجاردة

مشيراً إلى أن المواقع الجديدة كانت من خلال بلاغ أحد المواطنين والذي تم تكريمه مؤخرا بملتقى آثار المملكة.

ونوه القرني بالدور الذي تقوم به مكاتب الآثار بالمنطقة في المحافظة على المواقع الأثرية وتسجيلها للمواقع الجديدة

والعمل عليها من خلال المسح الأثري الذي يقوم به متخصصي الآثار بالمنطقة

أو عبر بلاغات المواطنين التي ترد للمكاتب أو عن طريق الهاتف السياحي ١٩٩٨٨ .