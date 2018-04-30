تسجيل 25 موقعاً أثرياً في ٣ أشهر

اعتمدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تسجيل (25) موقعاً أثرياً بمناطق المملكة المختلفة خلال الربع الأول من العام الحالي 1439هـ.

وتشمل المواقع الأثرية التي تم اعتمادها وتسجيلها في سجل الآثار الوطني (8) مواقع في منطقة عسير هي: ( مواقع قرية روضان السليل، والرسوم الصخرية بقرية آل شعثاء، وموقع الصراخ، وموقع العاتق ، وموقع الرسوم الصخرية في وادي أبو عشرة، وموقع مقاطع الحديد ، وموقعي وادي الغينا) ، بالإضافة إلى موقع بئر المصنوع في منطقة مكة المكرمة، وموقع جبل الأسيد في منطقة الجوف، و(8) مواقع أخرى في منطقة القصيم تشمل موقع الضلفعة ، وموقع بئر أم القبور، وموقع غار ونقش الشيخ قرناس، وموقع متعشي بطن عاقل، و( 4 ) مواقع أثرية في محافظة ضرية.

كما تم تسجيل موقع نقوش السير في منطقة المدينة المنورة، و(3 ) مواقع أثرية بهضيبات السواني في منطقة تبوك

وموقعي أبا النحية (1و2) في منطقة حائل، وجبل بري في المنطقة الشرقية.

ويبلغ عدد المواقع المسجلة في سجل الآثار الوطني منذ إنشائه (8218) موقعاً.