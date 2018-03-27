تسديدة تنهي حياة كرواتي

جدة ــ وكالات

فارق لاعب كرة كرواتي الحياة، بعد تصديه لتسديدة قوية بالصدر، وقالت تقارير صحفية كرواتية :جاءت وفاة برونو بوبان لاعب نادي أوسييك الكرواتي، خلال مواجهة فريقه أمام بوزيجا سلوفينيا، ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة الكرواتي، بعدما اصطدمت تسديدة قوية بصدره.

ووفقاً للتقارير، فإن بوبان سقط أرضًا عقب 15 دقيقة فقط من بداية اللقاء، ونهض اللاعب عقب الاصطدام، إلا أنه سقط مجددا بعد دقائق، ليتوقف اللعب على الفور.

وأضافت تقارير، أن بوبان البالغ من العمر 25 عاما، حاول التصدي لتسديدة قوية من منافسه، لكن التسديدة كانت من مسافة قريبة.