تسعيني يتزوج من طفلة

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جدة ــــ البلاد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، خبرا عن زواج تسعيني – شيخ قبيلة – من طفلة تبلغ 14 عامًا في تبوك.

وأطلق ناشطون هاشتاغ # تسعيني_يتزوج_طفلة_بتبوك، الذي تسبب بغضب كبير في أوساط السعوديين، وطالب عدد منهم منظمة حقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا الزواج.

وطالب آخرون بمعاقبة ولي الطفلة والمأذون، وكل من وافق على هذا الزواج

وانتقدت الممثلة السعودية، ريم عبدالله، بدورها خبر الواقعة، فكتبت في تغريدة: “صورة مقززة من صور الإتجار بالبشر مغلفة بالشرعية، والمستفيد الزوج والولي والضحية طفلة.