تشخيص وعلاج حالة نادرة بثغر جدة
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جدة – إبراهيم المدني
في حالة نادرة لسيدة راجعت قسم الطوارئ بمستشفى الثغر بجدة وهي حامل وتعاني من نزيف رحمي .حيث قام عدد من الأطباء والطبيبات بالمستشفى بتشخيص الحالة على الفور بأنها حالة نادرة تحصل مرة واحدة في كل ثلاثمائة ألف حمل وتدعى هذه الحالة حالة حمل مغاير التوضع حيث تكون المرأة حامل بتوأم أحدهما داخل الرحم و الآخر خارجة في نفس الوقت . حيث تم التدخل فوراً من قبل الأطباء في التشخيص والأشعة وكذلك التدخل جراحياً من قبل استشارية النساء والولادة الدكتورة حنان الشهري وإنقاذ حياة الأم .
الوسوم:علاج حالة نادرة بثغر جدة
التصنيف: محليات
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