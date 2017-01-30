تشديد الرقابة على المتنزهات العامة بأم القرى

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مكة المكرمة -أحمد الأحمدي

واصلت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة حملتها الرقابية على الحدائق والأماكن العامة والمتنزهات ومواقف حجز السيارات ، وذلك نظرا لتزايد الاقبال على هذه الأماكن خلال إجازة منتصف العام؛ وبهدف تحقيق مستوى عال من الخدمات للمتنزهين.

وقال المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية: إن البلديه كثفت نشاطها الرقابي في هذه المواقع من خلال إحكام الرقابة على الأنشطة المختلفة ، ولضمان سلامة مرتادي الحدائق ومتابعة كل ما يعرض فيها من أنشطة وخدمات .

وقد أسفرت الحملة التي نفذتها البلدية أمس عن مصادرة العديد من الألعاب العشوائية وغير المرخصة، حيث تمت مصادرة عدد (7) سيارات أطفال، و(3) نطانيط، و(2) زحاليق ، وجميعها غير مهيأة بشكل آمن للاستخدام من قبل الأطفال.

وأكد عراقي أن البلدية تكثف نشاطها خلال هذه الأيام في كافة المواقع، وعلى مدار اليوم للقضاء على الظواهر العشوائية وغير النظامية ، لافتاً إلى أن هذا التوجه يعكس استراتيجية البلدية في الحفاظ على تقديم أفضل الخدمات بطرق آمنة ، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على سلامة المواطنين، والمقيمين، وأطفالهم .