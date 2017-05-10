تشغل وتدير 2400 متجر في 30 دولة.. جيوردانو تخطف الأضواء بافتتاحها أحدث متاجرها في جدة

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جدة – عبد الهادي المالكي

تعتزم شركة جيوردانو العلامة التجارية للملابس ذات الشهرة العالمية الواسعة فتح أحدث متاجرها الجديدة في جدة.

ويقع المتجر الجديد في واحد من اشهر مراكز التسوق التجارية – مركز المحمل في وسط البلد حيث تعتزم الشركة زيادة ومضاعفة رؤيتها بمساحة 3.412 قدم مربع الامر الذي سيصبح اكبر متاجرها في المملكة العربية السعودية

كما تطمح جيوردانو للتخطيط وفتح 7 متاجر جديدة في المملكة قبل نهاية العام الحالي 2017م بإضافة قدرها 12.027 قدم مربع لمساحة التسوق الحالي 115.785 قدم مربع.

ومنذ بداية جيوردانو افتتاحها لاول معارضها في جدة عام 1995م فقد حازت خلالها على العلامة التجارية المرغوبة والمفضلة لدى عملائها حيث كان الامتنان والتقدير الكبير بسبب بساطة التصميم وجودة المادة الخام.

تعتبر العلامة التجارية لشركة جيوردانو في الوقت الحاضر واحدة من العلامات الرائدة عالميا في مجال تجارة التجزئة للملابس الرجالية والنسائية وملابس الاطفال. ان شركة المنسوجات والملابس الجاهزة المحدودة (TAGS) هي شركة فرعية لـ جيوردانو العالمية والتي تقوم بتقديم الدعم الاستراتيجي واللوجستي في المملكة العربية السعودية.

عملت العلامة التجارية جيوردانو على بناء قاعدة صلبة من خلال خدماتها وثقافتها لعملائها المميزون وبرنامج الولاء – عالم بلا غرباء – والذي يزيد عدد اعضاؤه عن 600.000 عميل من مختلف المجتمعات – حيث اشار ايشوار تشوغاني – المدير التنفيذي لشركة جيوردانو الشرق الاوسط والمنطقة الحرة واضاف قائلا “تعتبر منتجات جيوردانو مزيجا من الملابس المريحة وبساطة التصاميم الرائعة التي نالت اعجاب جميع الفئات العمرية وجميع الجنسيات”.

نحن في شركة جيوردانو نؤمن برؤية المملكة 2030 حيث تسعى الشركة في مشاركة إنجازات الرؤية 2030 من خلال تقديم العديد من الوظائف للسعوديين على صعيد المبيعات والعمل المكتبي حسب ما صرح به هاني عبدالعزيز ساب – رئيس مجلس الادارة لشركة المنسوجات والملابس الجاهزة المحدودة – المملكة العربية السعودية”.

وتدعم شركة جيوردانو تجربة التسوق الالكتروني عبر الانترنت من خلال نشر شاشات رقمية في مواقع التسوق حيث تنبع فكرتها في تقديم اجواء تسويقية عائلية ومناطق واسعة للاسترخاء وتصفح المجلات والصحف والتسوق عبر المتجر الالكتروني Shop.giordano.com.sa

نبذة تعريفية عن جيوردانو:

شركة جيوردانو من الشركات العالمية التي تأسست في العام 1981م وفي هونج كونج وتعتبر اليوم من الشركات العالمية الرائدة في تجارة التجزئة في مجال الملابس الرجالية والنسائية والاطفال. ويرتكز نجاح “جيوردانو” الراسخ على تطبيق مبائدها الخمسة التي تتمثل في الجودة والمعرفة والابتكار والخدمة والبساطة. وتقوم في الوقت الحاضر بتشغيل وادارة 2.400 متجراً في اكثر من 30 دولة.