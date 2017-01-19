تشغيل أكبر محطة كهرباء مركبة عالميا بكوادر وطنية

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الرياض – واس

كشف مدير محطة القريّة المُركّبة المهندس زياد الشمري، أن المحطة التي تعد الأكثر كفاءة في العالم يتم إدارتها وتشغيلها بأيدي خبراء ومهندسين وفنيين سعوديين بنسبة مئوية تصل إلى 84 % من إجمالي فريق عمل المحطة،

وأنه سيتم خلال الثلاث سنوات القادمة إعادة هيكلة فريق العمل ليصبح من الكوادر والكفاءات السعودية بالكامل.

وأوضح في ورقة العمل التي قدمها في جلسة حول “تطوير محطة القريّة المُركّبة كنموذج لنجاح تطبيق مبادرات برنامج التحول الاستراتيجي،

وتماشياً مع رؤية المملكة 2030” خلال ملتقى الطاقة وفعاليات أسبوع الاستدامة في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، أن المحطة تمكّنت خلال عام 2016م المنصرم من تسجيل أرقام عالمية قياسية،

ونجحت في رفع كفاءة تشغيل التوربينات الخاصة بها لتصل إلى 54.6%، وهي نسبة مثالية تفوق العديد من المحطات في العالم، وهو ما دفع خبراء دوليين ومختصين بشركات عالمية لوصف كفاءة وحدات التوليد بالمحطة بأنها أكبر محطة تعمل بنظام الدورة المُركبة في العالم.

ولفت مدير محطة القريّة المُركّبة النظر نجاح فريق عمل المحطة بفضل الله في زيادة كفاءة قدرات وحدات التوليد لتبلغ 4475 ميجاوات عند درجة حرارة 32 درجة مئوية، وهو معدل قياسي عالمي.وقال : “نجح فريق العمل بمحطة القريّة المُركّبة في توفير 2.1 مليون برميل وقود مكافئ سنوياً.