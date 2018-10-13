تشغيل أول محطة للطاقة الشمسية الحرارية في الصين

أعلنت المجموعة الصينية العامة للطاقة النووية (سي جي أن) بدء تشغيل أول محطة طاقة شمسية حرارية تجارية كبيرة الحجم في الصين.

وقال المسؤول في المجموعة الصينية للطاقة النووية، وانغ تشي قانغ، في تصريحات اليوم “إن الطاقة الإنتاجية للمحطة، التي تقع في مدينة (دلينغها) بمقاطعة شنجهاي شمال غرب البلاد، تبلغ 200 مليون كيلوواط سنويًا، ويمكن أن توفر 60 ألف طن من الفحم القياسي، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 100 ألف طن سنويًا”.

وتعد هذه أول محطة للطاقة الشمسية الحرارية تعمل من بين الدفعة الأولى من 20 مشروعًا للطاقة الشمسية الحرارية المعتمدة من قبل مصلحة الدولة للطاقة، وأيضًا أول محطة للطاقة في الصين تتلقي قروضًا منخفضة الفائدة من بنك التنمية الآسيوي.