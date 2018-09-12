تشغيل الوجهات الإضافية بمطار الملك عبدالعزيز الجديد

جدة – البلاد

وقف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الحكيم بن محمد التميمي أمس على مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة , واطلع على سير عملية التشغيل التجريبي في الصالة الأولى بالمطار الجديد بعد إضافة خمس وجهات جديدة وهي الباحة والقيصومة والدوادمي وتبوك وينبع ليكون مجموع الوجهات حاليا 11 وجهة.

وأوضح التميمي أن برنامج التشغيل التجريبي يعتمد على ممارسات دولية تهدف إلى التأكد من جاهزية كافة المرافق والخدمات وإجراء اختبار الأنظمة التكاملية، بالإضافة إلى معالجة أي مشاكل قبل التشغيل الكامل للمطار.

وأبان أن التشغيل يأخذ مساراً تصاعديا حيث شغّلت إدارة المطار في الصالة رقم ( 1 ) حتى الآن 11 وجهة وهي بالإضافة لما سبق القريات وعرعر والوجه والعلا والهفوف وطريف , منوهاً إلى أن الهدف من التشغيل التجريبي للمطار الجديد، هو تحسين إجراءات الأمن وعمليات السلامة وتحسين تجربة المسافر التي تعتبر من أهم الأهداف الرئيسية لهيئة الطيران المدني في هذه المرحلة.