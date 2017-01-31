تشكيليون وتشكيليات يتسابقون على (جدرانية جدة)

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جدة – عبدالهادي المالكي

في بادرة هي الأولى من نوعها، أقامت (جدرانية جدة وأيامنا الحلوة) مسابقة فنية، تضم عددا كبيرا من الفنانين والفنانات، بجميع أعمارهم ومن جميع الجنسيات.

وقال الفنان التشكيلي محمد غبرة، المدير التنفيذي للجدرانية: إن هذه المسابقة هي لانطلاقة عام 2017 م، وهي أول مسابقة تقام في الهواء الطلق لـ(جدرانية جدة وأيامنا الحلوة)، وقيمة الجوائز ثلاثة عشر ألف ريال.

وعن آلية المسابقة، يقول غبرة: إن على الفنان التشكيلي الحضور للمنطقة التاريخية، ويقوم بتصوير جزء معين من المنطقة التاريخية، والزاوية المحببة له من نفس المنطق، ثم يقوم برسمها لمدة سبعة أيام،

وبإمكان كل فنان أن يختار اليوم الذي يحب أن يكون متواجدا فيه، من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساء يوميا طيلة فترة المسابقة، بعد ذلك يتم تسليم اللوحات من الفنانين، وفي آخر يوم يتم التحكيم بين اللوحات الفنية، ومن ثم توزيع الجوائز والشهادات.