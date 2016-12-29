تشكيل إداري لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة

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مكة المكرمة – احمد الأحمدي

اعتمد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الأمين العام لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح التشكيل الإداري الجديد للهيئة والذي يهدف إلى رفع كفاءة إدارات الهيئة وتحسين أدائها والذي جاء مع توسيع نطاقها لتشمل المنطقة بأكملها ولمواكبة التطورات التي تشهدها المنطقة خاصة فيما تشهده من مشاريع تطويرية وتنموية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وتضمن القرار منح مساعدي الأمين العام للهيئة، كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهامها في إدارة أعمال الأمانة العامة للهيئة التخطيطية والتنفيذية، ومتابعة التنفيذ وفقاً للصلاحيات المخولة لهما. كما اشتمل التشكيل الإداري الجديد للهيئة، على عدد من الإدارات المرتبطة مباشرة بالأمين العام وهي، إدارة المراجعة الداخلية، والإدارة القانونية، والإدارة الاستراتيجية والمشاريع الريادية، وإدارة العلاقات العامة والمركز الإعلامي،

وصيانة وتشغيل قطار المشاعر المقدسة. ثم الإدارات العامة المرتبطة بمساعد الأمين العام للتخطيط والبرامج ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، والإدارة العامة للتخطيط والدراسات، وتنضوي تحت مظلة الإدارة العامة لتقنية المعلومات إدارة مراقبة الجودة وإدارة نظم المعلومات الجغرافية، وإدارة النظم الالكترونية، بينما تشرف الإدارة العامة للتخطيط والدراسات على إدارة الدراسات، وإدارة التخطيط. وتمثلت الإدارات العامة المرتبطة بمساعد الأمين العام للمشاريع في الإدارة العامة للتنفيذ، والإدارة العامة للتشغيل والصيانة،

حيث تشرف الإدارة العامة للتنفيذ على إدارة تنفيذ المشاريع، وإدارة الاستملاكات، وإدارة المتابعة وتنسيق المشاريع والعلاقات الحكومية، بينما تشرف الإدارة العامة للتشغيل والصيانة على إدارة التشغيل والصيانة، وإدارة المرافق العامة، وإدارة الأمن والسلامة، ومشروع المياه المبردة.

واشتمل التشكيل الإداري أيضاً ارتباط الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالأمين العام مباشرةً، حيث تشرف الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية على الإدارة المالية وإدارة العقود والمشتريات وإدارة المتابعة وإدارة الشؤون الإدارية.