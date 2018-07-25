تشكيل اللجنة العليا لأعمال الشؤون الإسلامية في الحج

الرياض – البلاد

أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قراراً بإعادة تشكيل اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة وتحديد مهامها، برئاسة معالي نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، وعضوية عدد من وكلاء الوزارة، والوكلاء المساعدين، ومدراء الإدارات ذات العلاقة بأمور الحج والعمرة والزيارة.

وتضمن القرار أن تختص هذه اللجنة بجميع أعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة، وتتولى مهام: دراسة الخطط العامة للوزارة في موسمي الحج والعمرة، وتحديد أعداد المكلفين لتنفيذ أعمال الوزارة من القوى البشرية في موسم الحج والعمرة حسب الاحتياج الفعلي، وموائمة عمل الوزارة في موسم الحج والعمرة مع رؤية المملكة 2030 ، ودراسة التقرير الختامي لأعمال الوزارة في الحج، ودراسة ما يحال إليها من موضوعات تتعلق بالحج والعمرة والزيارة.

كما وافق معاليه على إنشاء أمانة للجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة ترتبط بمعالي رئيس اللجنة ويكلف لها أميناً، من مهامها الإعداد والتحضير للأعمال المناطة باللجنة العليا ومتابعة ما يصدر عنها من توصيات، ومتابعة ما يخص الوزارة مما يصدر عن لجنة الحج العليا التي يرأسها سمو وزير الداخلية ولجنة الحج المركزية التي يرأسها سمو أمير مكة المكرمة في كل ما يتعلق بعمل الوزارة في الحج.